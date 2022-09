Candidatos bolsonaristas ao Senado foram ao aniversário de Silas Malafaia - Reprodução

Candidatos bolsonaristas ao Senado foram ao aniversário de Silas MalafaiaReprodução

Publicado 17/09/2022 13:00

Só mesmo o aniversário do pastor Silas Malafaia para reunir, no mesmo local, os três candidatos bolsonaristas ao Senado. No entanto, a organização deixou claro quem é o preferido. Romário foi o único a receber uma oração — impelindo Daniel Silveira a sair com cara de poucos amigos.