Familiares e colegas de corporação estiveram no IML do centro para liberação do corpo do agente Bruno Vanzan Nunes, 41 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/11/2022 09:00

A Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária estão em diálogo para estabelecer uma parceria e tirar do Instituto Médico Legal a responsabilidade de certificar a integridade física de quem acaba de ser preso. A ideia é adotar o procedimento de estados como Rio Grande do Sul e Tocantins, nos quais a avaliação é feita pelo próprio corpo médico da cadeia. Aqui no Rio, o detido vai da delegacia ao IML, e só depois ingressa no sistema carcerário. O procedimento em discussão, além de diminuir o trajeto até a prisão, também desocuparia peritos policiais — que também atuam em exames como o de corpo de delito, realizado em toda a miríade de casos de agressão. O IML, entretanto, ainda seria acionado quando o preso alega ter sido agredido. Picadinho O guitarrista Toninho Horta e o percussionista Robertinho Silva fazem show inédito no domingo, na Sala Baden Powell, em Copacabana. Claudia Pinheiro lança, na quarta-feira (9), na Janela, o livro "Não sei se faço parte", com poemas de seu marido, o radialista e poeta Cristiano Menezes, falecido em 2016. O Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio promove, a partir de amanhã, o seminário "Dependência na Independência: desafios para o desenvolvimento do Brasil".

