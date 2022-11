A deputada Renata Souza (PSOL) - Octacílio Barbosa / Alerj

A deputada Renata Souza (PSOL)Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 05/11/2022 11:00

Com 174.132 votos, Renata Souza bateu Clarissa Garotinho e se tornou a mulher mais votada da história da Alerj. Em 2010, o clã de Campos registrou um excelente desempenho: a filha, com 118 mil votos e o pai, na esfera federal, com quase 700 mil — cifra ainda não superada.