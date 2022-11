Prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador Cláudio Castro, na apresentação do plano de uso dos recursos da Cedae - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 04/11/2022 09:00

Passada a corrida eleitoral mais acirrada da Nova República, o governador Cláudio Castro (PL) está retomando o diálogo com figuras-chave da política fluminense que ficaram no campo oposto da disputa presidencial. Na terça-feira (1), o mandatário do estado jantou com o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), em um encontro bastante restrito. Na semana que vem, na próxima quarta (9), a refeição será partilhada com a turma do outro lado da ponte, o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), e seu antecessor, Rodrigo Neves (PDT), com quem Castro disputou a reeleição. Para o chefe do Palácio Guanabara, é hora de estreitar laços para somar forças pelo Rio de Janeiro — apesar da altíssima probabilidade de os grupos se enfrentarem em dois anos. Picadinho O Sistema OCB/RJ vai marcar presença na Conferência Anual de Cooperativismo de Plataforma, que começa hoje, com abertura de Eduardo Paes. Neste sábado, às 10h, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) promove o "Aulão Enem: Redação Nota 1000", com a professora convidada Fernanda Bérgamo. O espetáculo circense teatral infantojuvenil "Comparsas do Riso" estreia no dia 5 no Espaço Cultural Sérgio Porto, com ingressos gratuitos.

