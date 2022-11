Prédio novo da Alerj na Rua da Ajuda, Centro. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 03/11/2022 09:00

A Assembleia Legislativa vota nesta quinta-feira (3) uma PEC para instituir uma espécie de Plano Diretor. A Secretaria de Planejamento elabora, no momento, o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social de Estado — e Luiz Paulo, Martha Rocha, Lucinha, Waldeck Carneiro, Eliomar Coelho e André Ceciliano querem garantir que os governos vindouros mantenham o compromisso com a política de Estado. Feito a cada oito anos, e com revisão na metade do caminho, o Pedes deve servir como uma linha mestra para embasar o Plano Plurianual e as leis orçamentárias. Com um detalhe: contando com a participação da comunidade científica e usando a matriz insumo-produto — um raio-x de todo o estado feito pela Alerj, com UFRJ e UFRRJ.

Cobrando a fatura em aberto da campanha de primeiro turno

O primeiro turno da eleição já parece tão longínquo — e, no entanto, prefeitos andam reclamando de não terem sido reembolsados até agora pela campanha do PL. A chiadeira é por causa de despesas com panfletos, bandeiras, santinhos e contratação de cabos eleitorais.

Picadinho

O terceiro Summit Internacional Americas, online e gratuito, acontece nesta sexta-feira e traz mais de 50 especialistas para falar sobre o sistema de saúde do futuro.



A SuperVia retoma esse ano o "Trem da leitura". Além dos eventos nas estações de Madureira e Central do Brasil, amanhã a empresa vai espalhar livros dentro dos trens.



Estreia neste sábado, no teatro XP, “Brinquedos Consertados”, peça infantil inédita escrita por Domingos Oliveira para sua filha Maria Mariana, quando ela tinha 4 anos.