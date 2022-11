Os presidentes do Patriota e do PTB, Ovasco Resende e Marcus Vinicius Neskau - Fotos de Reprodução / redes sociais

Publicado 03/11/2022 07:00

No país do futebol, a fusão entre o Patriota e o PTB — para as siglas não perderem acesso ao precioso fundo partidário — já rende piada embalada pelo esporte. Como a legenda dirigida por Ovasco Resende obteve mais votos, é o cartola quem vai ser o presidente nacional do futuro "Mais Brasil", que vai ficar com o número de urna 25. Na vice, Marcus Vinicius Neskau, do PTB. "Só assim para um flamenguista ficar de vice do Vasco", brinca um rubro-negro observador.