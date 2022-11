Ministro Alexandre de Moraes disse que a Justiça agirá para coibir abusos de informação que levam eleitores ao engano - Agência Brasil

Ministro Alexandre de Moraes disse que a Justiça agirá para coibir abusos de informação que levam eleitores ao enganoAgência Brasil

Publicado 02/11/2022 11:00

A próxima Medalha Tiradentes da Alerj já está no forno — e é para o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. No projeto, assinado por André Ceciliano (PT) com mais dez deputados, o ministro é louvado como "responsável pela manutenção da ordem democrática" no pleito de 2022.