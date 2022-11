Brazilian President Jair Bolsonaro (C) makes a statement for the first time since Sunday's presidential run-off election, at Alvorada Palace in Brasilia, on November 1, 2022. Brazil's Bolsonaro sais will 'comply' with constitution after poll loss. - EVARISTO SA / AFP

Publicado 02/11/2022 07:00

As críticas ao silêncio de Jair Bolsonaro após a derrota para Lula — quebrado somente após quase dois dias — não circulavam apenas na política. Na segunda-feira, em uma mesa de um restaurante da Zona Sul carioca, um líder evangélico de grande influência recriminava o comportamento do presidente a uma plateia de pastores. Para o religioso, a atitude não condiz com a de um verdadeiro cristão, que precisa apenas entender e aceitar os desígnios Dele.