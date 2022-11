Os pessebistas Alessandro Molon e Carlos Minc querem levar o partido a todo o estado - Foto de leitor

Os pessebistas Alessandro Molon e Carlos Minc querem levar o partido a todo o estadoFoto de leitor

Publicado 01/11/2022 11:00

Já de olho em 2024, o presidente e o vice do PSB-RJ, Alessandro Molon e Carlos Minc, estabeleceram a meta de ter o partido organizado em todas as 92 cidades do estado fluminense. E, nas aspirações mais altas, conseguirem eleger pelo menos um vereador em cada uma delas.