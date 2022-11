O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva - Reprodução / redes sociais

O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da SilvaReprodução / redes sociais

Publicado 01/11/2022 09:00

Uma das perguntas que mais agitaram os bastidores da política fluminense após a confirmação de Lula (PT) como o inquilino do Palácio do Planalto pelos próximos quatro anos é: e Belford Roxo? Afinal, a dupla que já foi unha e carne Waguinho e Marcio Canella — irmão do vice-prefeito — ficou em campos opostas no segundo turno. E o deputado estadual reeleito ainda pareceu tripudiar em cima do único prefeito da Baixada a apoiar o vencedor. Ontem, nas redes, agradeceu a quem votou 22, ressaltando que os números aumentaram na cidade. No dia anterior, Waguinho também mandou uma indireta: na comemoração, discursou: "quem não chorou conosco na hora da luta, não pode sorrir conosco na hora da vitória". Aliás, ele estará com Lula ainda nesta semana.

Picadinho

A Faetec torna público edital para preenchimento de 25 vagas do curso de Qualificação Profissional em Encanador Instalador Predial, em parceria com a Águas do Rio.

Hoje o cantor e compositor Renato Piau apresenta o show 'Ensaio Aberto', no Sarau do Mercado, Praça da Bandeira. O couvert solidário é a partir de R$ 10.

O espetáculo "O Baterista" interpretado pelo ator Antônio Fragoso faz temporada no Teatro dos 4, na Gávea, a partir de amanhã, com sessões às quartas e quintas -feiras.