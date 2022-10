Prédio novo da Alerj na Rua da Ajuda, Centro. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Prédio novo da Alerj na Rua da Ajuda, Centro.Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 09:00

Pautas mais fracas, baixo quórum no plenário e sessões a jato. A sensação de que a Assembleia Legislativa andou esvaziada por causa das eleições não é mera impressão. Eleitos ou derrotados nas urnas, a maioria dos estaduais deixou o mandato de escanteio em outubro. Neste primeiro mês após o pleito, apenas 23 dos 70 parlamentares apresentaram algum tipo de projeto de lei — e o número inclui aquelas velhas propostas que não mudam em nada a vida dos cidadãos, como criação de datas comemorativas. Para se ter uma ideia de como a turma andou desanimada com o dia a dia legislativo, há 50 ideias protocoladas — contra 139 em junho. Aliás, o último mês antes do recesso foi também quando alguns nobres apresentaram projetos pela última vez...

Picadinho

A exposição "Olho D'Água – Artes Líquidas e Águas Visuais" tem novas apresentações em novembro. O projeto irá a São João de Meriti, Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí.

Terça-feira haverá a procissão de Todos os Santos pela Paz. A concentração é às 16h30, na Praça Mauá, e a saída é às 18h para a Praça da Harmonia.

O espetáculo "Cerca Viva" será apresentado no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, nesta terça e quarta-feira, às 20h, a preço popular (R$ 2).