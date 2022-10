Aureo Ribeiro, André Ceciliano e Danielle Barros - Reprodução / redes sociais

Publicado 29/10/2022

Reeleito com mais de 100 mil votos, o federal Aureo Ribeiro (SDD) faz, satisfeito, uma correlação entre sua votação e a de Lula no primeiro turno: em boa parte das cidades com prefeitos de seu partido ou em que o deputado foi o mais votado, o petista levou vantagem. São municípios como Mendes, Cambuci, Miracema, Conceição de Macabu, Trajano de Moraes e Laje do Muriaé. A exceção ficou por conta de maior de todas, a disputadíssima Queimados.