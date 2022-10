Douglas Ruas, Altineu Côrtes, Cláudio Castro, Flávio Bolsonaro, Marcelo Delaroli, Guilherme Delaroli e Filippe Poubel - Reprodução / redes sociais

Publicado 28/10/2022 09:00

E não é que as eleições presidenciais uniram quem andava afastado? O deputado estadual Filippe Poubel (PL) e o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), são amigos desde os tempos em que ambos faziam oposição à administração petista de Maricá. No entanto, acabaram se afastando quando Delaroli se uniu aos adversários na composição vitoriosa das eleições de 2020 — tendo Casula (PT) como vice. Mas na carreata pró-Bolsonaro do último domingo, os dois compartilharam o mesmo carro de som, além de estarem juntinhos em faixas. Na terça, em Itaboraí, ficaram novamente lado a lado. Já em Meriti, os arquirrivais Doutor João (PL) e Leo Vieira (PSC), que disputaram um acalorado segundo turno, também compartilharam o palanque.

Picadinho

O Caxias Shopping vai promover Aulão gratuito para o Enem em parceria com a Unigranrio. As aulas serão em três sábados consecutivos, sendo este o primeiro.

O Grupo de Hematologia e Transplante de Medula Óssea (GHTN) de Niterói realizou transplantes este ano em mais de 39 pessoas no estado do Rio de Janeiro.

Um evento do Instituto Unidas para Sempre, visando incentivar a superação do câncer com alegria, acontecerá hoje na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, das 10h às 17h.