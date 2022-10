Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 27/10/2022 13:00

Em um almoço para Eduardo Paes (PSD) discutir com sua base a estratégia de apoio à candidatura de Lula, uma turma da Zona Norte se juntou para fazer as orelhas do subprefeito, Diego Vaz, arderem. O administrador já foi convocado para apaziguar os ânimos dos vereadores.