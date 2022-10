Batalha pelo controle da bilhetagem dos ônibus no Rio ganha novo desdobramento - Divulgação

Publicado 26/10/2022 13:09 | Atualizado 26/10/2022 13:22

A novela da licitação da bilhetagem eletrônica dos ônibus cariocas teve nova reviravolta na Justiça. O juiz que havia concedido liminar em favor do Consórcio Bilhete Digital reconsiderou sua decisão após manifestação do segundo colocado, o Consórcio Tacom.Com isso, a Secretaria de Transportes poderá dar andamento à análise dos documentos do segundo colocado. Isso não significa a conclusão da licitação, porque os outros licitantes terão direito a recurso.