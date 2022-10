Reunião na casa de Chagas Bola para discutir estratégia bolsonarista - Reprodução

Publicado 26/10/2022 11:00

Filiado ao União do neolulista Waguinho, o vereador Chagas Bola foi o anfitrião de um encontro para traçar a estratégia do fim da campanha bolsonarista no Rio de Janeiro. No domingo, deputados e prefeitos estiveram na casa do edil, bem como o governador Cláudio Castro (PL).