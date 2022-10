Comício de Jair Bolsonaro em São Gonçalo - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 25/10/2022 17:58

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar a véspera do último debate do segundo turno no Rio de Janeiro. E os locais são escolhidos a dedo: o bairro de Campo Grande, onde foi computada a maior proporção de votos na capital, e a Baixada Fluminense.

A agenda de quinta-feira (27) começa em Belford Roxo — mesma cidade em que Lula (PT) fez o primeiro comício fluminense depois do primeiro turno. No entanto, a cidade comandada por Waguinho (União) servirá apenas como ponto de partida de uma carreata. O ponto final será São João de Meriti, do aliado João Ferreira Neto (PL). Lá, um palanque será montado na Praça da Matriz, com as presenças do governador Cláudio Castro (PL) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

No Rio, a previsão de início do ato é às 16h.