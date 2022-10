Fred Pacheco, eleito como deputado estadual pelo PMN - Reprodução / redes sociais

Fred Pacheco, eleito como deputado estadual pelo PMNReprodução / redes sociais

Publicado 25/10/2022 09:00

O estadual eleito Fred Pacheco (PMN) não quis acompanhar à distância os movimentos dos candidatos que tentam validar no TSE os votos anulados, os chamados sub judice. O irmão do ex-deputado Márcio Pacheco apresentou petições para participar dos processos de Danielzinho (PSDB), Vandro Família (SDD), Zito (PSD) e Felipe Nunes (União) — sendo que, neste último, o pedido já foi indeferido. O músico gospel foi eleito por QP: ou seja, o PMN conquistou o número de votos necessários para ter um assento, e ele, pessoalmente, obteve mais de 10% desse mínimo. Porém, se o QP ficar mais alto, a vaga pode vir a ser distribuída pela regra da média eleitoral — que exige do aspira um desempenho de 20% do QP, algo como 26 mil votos. Pacheco recebeu 14 mil.





Picadinho

Uma solenidade na Câmara Municipal vai comemorar, hoje, o dia do cirurgião-dentista. A iniciativa é do vereador Rafael Aloisio Freitas.

O Médico do Trabalho Dr. Marcos Mendanha responde em seu livro "O Que Ninguém Te Contou Sobre Burnout: aspectos práticos e polêmicos" 100 dúvidas sobre a síndrome.

O Cinema Nosso abre inscrições para cursos gratuitos de cinema e jogos digitais para crianças e adolescentes, com aulas online e encontros presenciais.