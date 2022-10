Inauguração da Ponte do Saber - Marcelo Horn

Inauguração da Ponte do SaberMarcelo Horn

Publicado 24/10/2022 14:38

A Agência de Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro passou por uma profunda reestruturação, e, na quarta-feira (26), será lançada como Inova UFRJ. O evento será no Parque Tecnológico da UFRJ, com a presença da reitora Denise Pires de Carvalho e da diretora da Inova, Kelyane Silva.

A mudança vai bem além do nome e do logotipo. Além de cuidar das patentes — função da antiga agência — caberá também ao órgão cuidar de toda a política de inovação da instituição. O objetivo é fazer com que a excelência científica chegue à sociedade na forma de novos produtos, processos e tecnologias para o bem-estar social.

“Queremos traduzir as inovações da UFRJ em soluções valiosas que tornem o mundo um lugar melhor. E isso será junto de toda a comunidade da universidade e do ecossistema de inovação da UFRJ”, afirmou Kelyane Silva.