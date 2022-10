O voto é um exercício democrático - Roberto Jayme - TSE

O voto é um exercício democráticoRoberto Jayme - TSE

Publicado 23/10/2022 13:00

As cidades campeãs de abstenção no primeiro turno ficaram com o índice na casa dos 26%. Casos de São Francisco de Itabapoana (26,68%), Arraial do Cabo (26,36%) e Porciúncula (26,24%). Na outra ponta, estão Queimados (14,74%) e Comendador Levy Gasperian (16,31%).