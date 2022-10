Prédio novo da Alerj na Rua da Ajuda, Centro. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Prédio novo da Alerj na Rua da Ajuda, Centro.Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 23/10/2022 07:00

Foi protocolado um projeto que seca uma das principais fontes de prestígio da presidência da Alerj: extinguir o fundo especial da Casa depois de destinar todo o saldo ao tratamento de mulheres com câncer. São os recursos desse fundo que bancam doações como as feitas a Petrópolis após a tragédia ou à Fiocruz. A proposta, claro, causa burburinho. Afinal, o autor é Rosenverg Reis (MDB), que rompeu com André Ceciliano (PT) ao ser preterido na indicação ao TCE.