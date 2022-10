Quem se recusa a soprar no bafômetro tem a CNH apreendida - Divulgação / Operação Lei Seca

Publicado 22/10/2022 09:00

Presidente da Comissão de Transportes da Alerj, Dionisio Lins (PP) recebeu uma denúncia um tanto curiosa: motoristas parados na Lei Seca que se recusam a soprar no bafômetro — o que determina apreensão da CNH e reboque do veículo, se não houver alguém para conduzi-lo — têm sido abordados por pessoas se oferecendo como "motorista da vez". E não é de graça, claro. Por quantias entre R$ 150 e R$ 300, os "profissionais", que ficam ali do ladinho das blitzes, deveriam levar os "clientes" às suas residências. Mas, na verdade, só dirigem alguns metros... e devolvem os carros aos "desabilitados" — para retornar ao local da operação e voltar a oferecer o serviço. O deputado enviou um requerimento de informação ao Detran para saber se o procedimento é normal.

Picadinho

O simpósio Medx Experience acontece no dia 5 de novembro em São Paulo, e estará disponível em https://eventos.medx.med.br/medxexperience2022online.

A OAB Méier está recebendo doações de brinquedos e lenços de cabeça para campanha em favor das crianças e mulheres com câncer.

Estão abertas as inscrições ( pelo confies@confies.org.br) para o 5° Congresso do CONFIES, nos dias 17 e 18 de novembro, no Othon Palace.