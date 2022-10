Paes e Crivella - Reginaldo Pimenta e Luciano Belford / Agência O DIA

Publicado 21/10/2022 07:00

O MP Eleitoral se uniu à coligação de Eduardo Paes (da já longínqua eleição de 2020) pedindo a condenação de Marcelo Crivella e Andreia Firmo. No parecer apresentado esta semana, o órgão com a missão de defender a ordem jurídica considera "exacerbação do livre manifestação do pensamento" e "prática abusiva" o panfleto acusando o atual prefeito de defender "kit gay nas escolas", entre outros. Os autores pedem a inelegibilidade dos investigados.