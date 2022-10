Eleição da presidência da CCJ, comissão mais importante da Alerj - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 20/10/2022 07:00

Um "recesso eleitoral" parece ter sido decretado na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. A última sessão de fato, de acordo com as atas, foi realizada em 10 de agosto. As seis seguintes só foram abertas para... registrar a ausência de quórum. E agora o colegiado mais importante da Casa não tem nem presidente, já que Rodrigo Bacellar (PL) voltou à secretaria de Governo. Único a comparecer a todas as reuniões, Luiz Paulo (PSD) tem dado os pareceres no plenário.