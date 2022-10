Antes e depois do imóvel - Divulgação

Publicado 19/10/2022 17:53 | Atualizado 19/10/2022 17:57

Foi entregue a primeira casa reformada no morro da Providência pelo projeto municipal Casa Carioca. O imóvel que era comunitário — sem banheiro nem cozinha — recebeu as instalações, além de fiação e pintura novinhas.

Este ano, a expectativa é de entregar na Providência outras 119 moradias requalificadas. E até o final da gestão do atual prefeito Eduardo Paes, pretende-se contemplar 300 famílias.