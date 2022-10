Jair Bolsonaro reúne uma multidão de apoiadores em comício realizado no bairro Alcântara, em São Gonçalo - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 19/10/2022 07:00

Dono da maior votação entre os federais eleitos pelo PL, Eduardo Pazuello enfrenta desfeitas entre os pares. Ontem, no comício de Jair Bolsonaro (PL) em São Gonçalo, o presidente foi louvado pela escolha técnica de seu ex-ministro... Tarcísio de Freitas. Enquanto o candidato do Republicanos ao governo — de São Paulo (!) — era citado, o ex-chefe da Saúde não recebeu uma menção. Em compensação foi convidado para almoçar com Cláudio Castro no Guanabara.