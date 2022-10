Comício de Bolsonaro em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 18/10/2022 17:43

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), perdeu as estribeiras ao mencionar as vizinhas Niterói e Maricá nesta terça-feira (18), durante o comício de Jair Bolsonaro (PL) na cidade. Embora seja uma das cidades mais populosas do estado, o terceiro maior colégio eleitoral fica à míngua na distribuição de royalties de petróleo.

Recentemente, uma decisão havia determinado que a cidade da Praia das Pedrinhas recebesse uma parcela maior do dindim proveniente do ouro negro. No entanto, ela foi revogada pelo STJ quando a prefeitura de Niterói solicitou que essa redistribuição só começasse quando o processo não fosse mais passível de recurso.

No vídeo, o prefeito se referiu com um xingamento às cidades vizinhas. E quem compartilhou se desculpando foi João Pires (PSD), que se candidatou a deputado estadual pelo partido de Eduardo Paes: "Povo de Maricá e povo de Niterói, vocês não são um bando de filho da puta como quis dizer o Prefeito da minha cidade! São duas cidades maravilhosas de gente trabalhadora! Desculpas por ele!"