Lula fez caminhada pelo Complexo do Alemão, acompanhado do prefeito Eduardo Paes - Pedro Ivo

Lula fez caminhada pelo Complexo do Alemão, acompanhado do prefeito Eduardo PaesPedro Ivo

Publicado 18/10/2022 09:00

Em sua passagem pelo Rio na semana passada, a campanha de Lula (PT) conseguiu imagens fortes do petista caminhando pelo Alemão — onde foi a escolha de mais de 50% dos eleitores no primeiro turno —, além de acenar à centro-direita e evangélicos, com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União). Mas as próximas agendas têm como foco virar votos, e justamente em uma área onde Jair Bolsonaro (PL) nadou de braçada: a Zona Oeste. As escolhas foram estratégicas. Em Urucânia (Santa Cruz), a caminhada passa pertinho de obras feitas com recursos federais na época do PAC, como Escolas do Amanhã, Clínicas da Família e UPAs. A parada seguinte é no Ponto Chic, em Padre Miguel, centro nevrálgico do burburinho — e reduto de Eduardo Paes (PSD).

Picadinho

Representantes de outras prefeituras — até de fora do país — já vieram conhecer o programa municipal de combate à fome, o Prato Feito Carioca: Paris, Barcelona e Recife.

Organizada pelo ministro Ricardo Lewandowski, e com capítulo o presidente do TRE-RJ, Elton Leme, a coletânea "Direito Marítimo" será lançada amanhã, às 19h, no TSE.

O projeto Basta, voltado a órfãos de agentes de segurança, busca voluntários para a festa de Dia das Crianças. Informações nas redes sociais do projeto.