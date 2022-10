O ex-deputado Vandro Lopes Gonçalves, o Vandro Família. - Reprodução.

O ex-deputado Vandro Lopes Gonçalves, o Vandro Família.Reprodução.

Publicado 16/10/2022 09:00

Uma das ações que poderia mudar a composição eleita para a próxima legislatura da Alerj está por um fio. Com os 17 mil votos sub judice depois de ter a candidatura indeferia pelo Tribunal Regional Eleitoral, Vandro Família (SDD) desistiu do recurso à instância superior. Caso o TSE decidisse em favor do ex-deputado, ele ficaria na quarta suplência de seu partido — mas a nova distribuição de vagas na Casa não o beneficiaria. Nas contas de quem conhece a fundo as regras eleitorais, a perda seria de Fred Pacheco (PMN), irmão do ex-líder de governo e atual conselheiro do TCE Márcio Pacheco. E, em vez do cantor gospel, quem manteria o gabinete seria Carlos Augusto (PL). A defesa do delegado inclusive já estuda uma estratégia para se manter na briga.





Mais longe de um gabinete na Carioca

O presidente estadual do Cidadania, Comte BittencourtDivulgação

Quem, por outro lado, deve ficar de fora da próxima legislatura estadual é o veterano Comte Bittencourt (Cidadania). Se o ex-vereador de Belford Roxo Danielzinho (PSDB) conseguisse validar seus 10 mil votos no TSE, o retorno do ex-secretário estadual de Educação à Assembleia era visto como certeza absoluta. O problema do niteroiense é que o colega de federação até poderia ter uma boa chance no tribunal — se tivesse apresentado o recurso correto ao TSE.

Picadinho

Sindicato dos Comerciários, Sesc RJ e Prefeitura do Rio promovem show do Lulu Santos pelo Dia do Comerciário, amanhã, às 18h, no Parque Madureira. Entrada gratuita.

Os 11 anos do Procon carioca serão comemorados na tarde da próxima terça-feira, em uma solenidade no plenário da OAB/RJ

A vereadora Thais Ferreira ( PSOL) promove na amanhã o Plenarinho, uma sessão na Câmara Municipal do Rio totalmente dirigida por 150 crianças e adolescentes.