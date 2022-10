Obras da ponte que vai ligar as cidades de São Francisco do Itabapoana e São João da Barra, no Norte Fluminense - Divulgação

Publicado 15/10/2022 11:00

A turma de São Francisco de Itabapoana está de olho no calendário, aguardando 31 de maio — data prevista para entrega da ponte de ligação com São João da Barra e o Porto de Açu. Um dos mais ansiosos é Rodrigo Bacellar: o renomeado secretário de Governo tem reduto no Norte do estado.