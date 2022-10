O prefeito Eduardo Paes (PSD) - Sandro Vox

O prefeito Eduardo Paes (PSD)Sandro Vox

Publicado 14/10/2022 09:00

Eduardo Paes (PSD) já convocou a base na Câmara para um almoço na semana que vem. Mas no cardápio, nada de frutos do mar. Embora esteja empenhado na campanha de Lula (PT), o prefeito quer evitar qualquer conversa sobre as eleições presidenciais — afinal, não são um nem dois os vereadores que apoiam abertamente Jair Bolsonaro (PL). Se por um lado a turma anda cansada de uma corrida que, em vez de 100 m rasos, mais parece uma maratona, por outro ainda há discussões importantes para acontecerem antes do recesso de fim de ano. Além do Plano Diretor, que deve ser pautado em novembro, ainda há temas espinhosos, como a nova versão da mais-valia (popularmente conhecida como "lei dos puxadinhos") e o Parque de Inhoaíba.

Picadinho

Hoje o Dr. Cláudio Catharina, Gestor de Cardiologia da Unidade Coronariana do Hospital Icaraí, estará presente no 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia (CBC).

O presidente da OABRJ anuncia hoje a prorrogação até o fim do mês da campanha #VemPraOrdem, que garante até 55% de desconto na anuidades atrasadas e parcelamento.

O FIL convida Thalita Rebouças para um bate-papo com Karen Acioly na Livraria da Travessa Leblon, sábado, às 19h, com entrada gratuita.