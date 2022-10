Márcio Pacheco - Divulgação/Alerj

Márcio PachecoDivulgação/Alerj

Publicado 13/10/2022 07:00

Em sua primeira temporada de análise de contas municipais, o novo conselheiro do TCE, Márcio Pacheco, relata com um caso complicado. Pelo quarto ano seguido, o corpo consultivo da corte recomendou a rejeição do resultado financeiro de São João de Meriti: o relatório dos técnicos aponta seis irregularidades e 14 impropriedades nos números de 2021. O voto, no entanto, ainda não saiu. O ex-deputado encaminhou os autos à prefeitura, para apresentar a defesa.