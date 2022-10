Reeleito para o Senado, Romário é o candidato mais votado na Região dos Lagos - Divulgação

Reeleito para o Senado, Romário é o candidato mais votado na Região dos LagosDivulgação

Publicado 11/10/2022 13:00

Apesar de ter renovado o mandato de oito anos, Romário deve passar parte desse período... no Rio. É grande a possibilidade de o Baixinho assumir um cargo que lhe permita jogar futevôlei depois do expediente — abrindo espaço para o suplente, Bruno Bonetti, importante articulador do PL.