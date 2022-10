Lula virá ao Rio para comício em Belford Roxo - Divulgação / PT

Lula virá ao Rio para comício em Belford RoxoDivulgação / PT

Publicado 09/10/2022 16:14

Sai São João de Meriti, entra Belford Roxo. O primeiro evento do ex-presidente Lula (PT) no estado do Rio será no clube Heliópolis, em vez do Via Music (antigo Via Show). O comício está marcado para as 18h do dia 11, véspera do feriado que celebra a Padroeira do Brasil.

A mudança de planos atende a dois fatores diferentes: por um lado, será uma forma de prestigiar o prefeito Waguinho, presidente estadual do União Brasil. Ele deve ocupar um lugar de honra no palanque. Além disso, o tamanho do evento pode dobrar de tamanho. Na casa de Meriti, cabem cerca de 10 mil pessoas — além de outras 4 mil do lado externo, para o qual estava sendo planejado um telão.

No entanto, com as articulações prevendo ônibus de diferentes partes do Rio — inclusive Maricá —, a organização da campanha buscou um local maior. O clube inclusive já passou por uma vistoria de segurança.

No estado do Rio, o petista terminou o primeiro turno atrás do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os percentuais de votos válidos foram, respectivamente, 40,68% e 51,09%.