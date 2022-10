Rua Bela, em São Cristóvão, recebe novo projeto antifurto para iluminação - Divulgação

Publicado 09/10/2022 07:00

A Rioluz e a Smartluz, responsáveis pela PPP da iluminação de LED, estão fazendo por onde para diminuir os prejuízos causados por criminosos, que bateram a cifra de R$ 3,15 milhões de janeiro a agosto. Na Rua Bela, em São Cristóvão (5º bairro no ranking de furtos), a estratégia foi relocar a rede de alimentação nas vigas externas da Linha Vermelha, que passa sobre a via. As 140 novas luminárias também foram instaladas lá, dificultado bastante o acesso.