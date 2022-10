Gastos da Prefeitura do Rio com pessoal estão condizentes com a Lei de Responsabilidade Fiscal - Marcos Porto/Agencia O Dia

Gastos da Prefeitura do Rio com pessoal estão condizentes com a Lei de Responsabilidade FiscalMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/10/2022 09:00

Já de lupa na proposta de Lei Orçamentária Anual de 2023 enviada pela Prefeitura do Rio à Câmara na última semana, a equipe do vereador Pedro Duarte (Novo) acaba de fechar um estudo sobre as finanças dos primeiros 18 meses da gestão Paes. O parlamentar comemora a aprovação do Novo Regime Fiscal no ano passado, mas alerta que 67% do superávit em 2021 (ou R$ 4 bilhões) decorrem da outorga da Cedae. Ou seja, dindim que é só uma vez na vida — mas que, provisoriamente, tirou o município do limite de alerta de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. "Construímos esse relatório para esclarecer de forma independente parte da situação fiscal", diz ele, incentivando os cariocas a fiscalizarem os números.

Incentivo a iniciativas pelos direitos dos pequenos

As empresas do Rio que ajudam a infância podem ganhar uma chancela oficial: um selo. A proposta é da presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores, Thais Ferreira (PSOL), e prioriza ações voltadas à proteção do bem-estar dos pequenos.

Picadinho

Até dia 22, a plataforma gratuita Itaú Cultural Play exibe programação especial para as crianças. São 11 filmes inéditos da 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

Na Primavera dos Livros, no Museu da República, hoje, às 13h, Marcelo Moutinho e Henrique Marques Samyn autografam "A palavra ausente" e "Uma temporada no inferno".

O musical de Plínio Oliveira "O Pequeno Príncipe" estreia hoje, no Teatro das Artes na Gávea, sábados e domingos, às 16h. E terá apresentação especial no Dia das Crianças.