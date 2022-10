Deputado Rodrigo Bacellar (PL) - Divulgação

Deputado Rodrigo Bacellar (PL)Divulgação

Publicado 07/10/2022 13:42

Mal reconquistou o gabinete na Alerj pelos próximos quatro anos, e o deputado Rodrigo Bacellar já se despede novamente da Carioca. O Diário Oficial desta sexta-feira (7) trouxe a renomeação do campista na Secretaria estadual de Governo, a qual ocupou até abril deste ano. Ele teve que deixar a pasta para poder se candidatar

Durante o retorno de Bacellar à Assembleia Legislativa, no entanto, a ponte com o Palácio Guanabara foi mantida: o deputado assumiu tanto a liderança de governo quanto a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), depois que Márcio Pacheco foi nomeado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.