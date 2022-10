Loja de brinquedos - Divulgação

Publicado 06/10/2022 17:03

Com o Dia das Crianças já na semana que vem, a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, Vera Lins (PP), faz recomendações para evitar problemas ao presentear nesta data. Na compra de brinquedos e roupas, é necessário tomar alguns cuidados.

“Em relação ao vestuário, é importante que se observe se na etiqueta do produto consta a marca do fabricante; a composição do tecido e os cuidados de conservação e lavagem, já que muitos podem acarretar problemas alérgicos. No caso da compra de produtos importados, é obrigatório que ele traga na etiqueta o país de origem e que todas as informações estejam em português”, explicou a parlamentar.