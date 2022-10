As deputadas Daniela do Waguinho, Talíria Petrone e Major Fabiana - Fotos de Câmara dos Deputados

As deputadas Daniela do Waguinho, Talíria Petrone e Major Fabiana

Publicado 06/10/2022

Com a garantia de que ao menos 30% dos recursos partidários deveriam ser investidos na eleição de mulheres, as campanhas das deputadas federais foram bem abastecidas. Daniela do Waguinho (União), a campeã das urnas, quase bateu o teto: R$ 3 milhões — que, divididos pelos 213 mil eleitores, resultam num gasto de R$ 14 para obter cada voto, entre despesas com publicidade, material gráfico, equipe, etc. A mais eficiente em termos do dindim recebido e o resultado no domingo foi Talíria Petrone (PSOL), com um custo de R$ 8 por cada um dos 198 mil votos. Major Fabiana (PL) ficou na extremidade oposta. Dividindo os R$ 2,5 milhões do fundão pelas 30 mil pessoas que escolheram a candidata, o resultado é de R$ 84 — e sem conseguir um novo mandato.

