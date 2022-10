Sancler Nininho, presidente da Câmara de Mesquita - Divulgação

Publicado 05/10/2022 16:47

O presidente da Câmara de Mesquita, Saint Claire Passos, o Sancler Nininho, foi afastado pela Justiça nesta quarta-feira (5). A decisão só foi publicada no Diário Oficial hoje, embora tenha saído no último dia 30. O vereador foi proibido de frequentar a sede do Legislativo e teve a função pública suspensa. O salário, no entanto, foi mantido. Ele é acusado pelo Ministério Público de liderar uma suposta organização criminosa com funcionários comissionados.