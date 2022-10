Na atual legislatura, dois deputados eleitos ficaram sem mandato por causa da retotalização de votos - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 05/10/2022 09:00

Os recém-eleitos que fiquem atentos aos ventos que sopram do TSE. Afinal, decisões revertendo o indeferimento de candidaturas podem causar uma reviravolta na composição da Alerj. Na atual legislatura, Chico Machado e Renan Ferreirinha ficaram com os mandatos de Pedro Ricardo e de Carlo Caiado em reviravoltas do tipo. Se os 13,8 mil votos de Danielzinho (PSDB) forem validados, por exemplo, possivelmente Comte Bittencourt (Cidadania) volta à Casa. Outros na situação do ex-vereador da Baixada são Vandro Família (SDD), Eurico Jr (PV) e Renan Lopes (União). O advogado Márcio Alvim defende que o prazo para registro de candidatura comece mais cedo — afinal, este ano, só o TRE-RJ teve que analisar quase 2.800 casos em menos de dois meses.





Picadinho

A peça "A esperança na caixa de chicletes Ping Pong" volta aos palcos cariocas amanhã e fica em cartaz até o dia 27, no Teatro Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema.

O Cemitério de Nova Iguaçu, da Concessionária São Salvador, vai ficar iluminado de rosa em outubro em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama.

Cezar Britto inaugura logo mais, na Rua do Carmo, seu escritório de advocacia na cidade, junto com Carol Proner e Ney Strozake.