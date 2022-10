Portelinha, quadra antiga da Portela - Divulgação

Portelinha, quadra antiga da Portela Divulgação

Publicado 04/10/2022 18:51

A “Portelinha”, local administrado pela pela velha guarda da Portela, pode se tornar em breve um Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. É que a Alerj aprovou por unanimidade o projeto do deputado Dionísio Lins (PP) e, agora, o governador tem 15 dias para sancionar ou não a medida.

Além de o local ser um importante reduto de rodas de samba, a tradicional Feira das Yabás acontece nas proximidades, atraindo ainda mais atenção dos visitantes. É no sentido de resguardar a história e raízes do samba que se justifica a proposta.

“Lá ainda se reúne grande parte dos baluartes do samba que conversam sobre cultura, é onde a história da música é contada. Isso sem falar nos bailes da terceira idade, que ainda acontecem no local junto com as reuniões da velha guarda”, reiterou Dionísio.