Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palácio Pedro Ernesto - Praça Floriano, s/n - Centro, Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco

Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palácio Pedro Ernesto - Praça Floriano, s/n - Centro, Rio de JaneiroDaniel Castelo Branco

Publicado 04/10/2022 07:00

Com as urnas do primeiro turno devidamente contabilizadas, a Câmara vai poder acelerar as discussões do Plano Diretor, lei que determina todo o regramento da cidade pelos próximos dez anos. Amanhã, os vereadores vão a Guaratiba ouvir a população da região. Depois, estão na rota Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Vargens, encerrando as audiências itinerantes. A fase de discussões deve ser encerrada no fim deste mês. O fim do ano promete ser animado na Cinelândia.