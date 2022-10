Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - Reprodução / redes sociais

Publicado 02/10/2022 11:00

Já tem bafafá comprado para as próximas semanas em Campos. Com deputados federais e estaduais já sagrados pelas urnas, volta à Câmara a discussão sobre a mesa diretora. Em fevereiro, o grupo do prefeito Wladimir Garotinho foi derrotado pelo do adversário Rodrigo Bacellar.