O deputado Anderson Moraes (PL)Julia Passos / Alerj

Publicado 01/10/2022 11:00

Anderson Moraes (PL) já pode pedir música. São três os integrantes da família Bolsonaro que declararam apoio ao algoz de Wilson Witzel. O caçula Eduardo seguiu os passos do irmão do meio, Carlos, e da mãe, Rogéria — que, aliás, coordena a campanha pela reeleição do estadual.