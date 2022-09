A prefeitura considerou habilitado o Consórcio Bilhete Digital, primeiro colocado na licitação para a concessão da prestação de serviços de Bilhetagem Digital - Arquivo O DIA

Publicado 30/09/2022

A licitação do sistema de bilhetagem eletrônica dos ônibus municipais está nos finalmentes. A expectativa é que a checagem de quantos (e quais) cartões passaram pelas catracas passe a ser realizada por uma empresa no primeiro semestre do ano que vem — mas, para o contrato ser assinado em outubro, será preciso primeiro vencer algumas pilhas de papéis. É que todas as concorrentes recorreram contra a vencedora, a Bilhete Digital, que ofereceu R$ 110 milhões na outorga. A empresa até chegou a ser desclassificada, mas voltou ao páreo graças a uma decisão judicial. E está com os flancos fechadinhos: é representada pelos escritórios pesos-pesados Sérgio Bermudes, Tauil & Chequer e Fux Advogados — do filho de quem o nome indica.





A Iniciativa Itaú Cultural leva para o Museu do Pontal parte da Ocupação Benjamim de Oliveira, integrando a mostra O Circo Chegou! A partir do dia 8 de outubro.

A EAV Parque Lage realiza no mês de outubro a 7ª edição das Jornadas de Outubro, estendendo a comemoração do Dia das Crianças durante todo o mês.

O Conexão Rio-Maricá, um intercâmbio cultural entre as duas cidades, vai estrear hoje na Sala Municipal Baden Powell, em Copacabana, com show de novos talentos.