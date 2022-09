RJ - Vacinação contra Covid-19, na clínica da família Estácio de Sá, no Rio comprido. Na foto, Daniel soranz tomando vacina nesta terça (07). - Cléber Mendes/Agência O Dia

RJ - Vacinação contra Covid-19, na clínica da família Estácio de Sá, no Rio comprido. Na foto, Daniel soranz tomando vacina nesta terça (07).Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 07:00

Ex-secretário municipal de Saúde e responsável pela campanha de imunização contra a Covid-19 no Rio, o agora aspira a federal Daniel Soranz reforçou o passado recente na colinha que está distribuindo aos eleitores. O "cartão de votação" lembra bastante o documento azul e branco recebido nos postos — com direito a um espaço para o nome da doença e um "carimbo" de "Vacinado". Ele não privilegiou nenhuma dobrada: as outras candidaturas ficaram em branco.