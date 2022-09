Advogado Victor Travancas - Divulgação/ Câmara do Rio

Advogado Victor TravancasDivulgação/ Câmara do Rio

Publicado 29/09/2022 11:00

A representação do estado do Rio em Brasília vai mudar de mãos. O escritório, que virou secretaria ainda durante o governo Witzel e que abrigou o sergipano André Moura, vai ficar agora com o advogado Victor Travancas. No governo Crivella, ele atuou na captação de emendas.