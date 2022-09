Projeto de estádio do flamengo - Divulgação

Publicado 28/09/2022 17:47

Depois de Jair Bolsonaro (PL) e de Eduardo Paes (PSD) darem seus pitacos sobre a construção de um estádio para o Flamengo no gasômetro, o deputado — e torcedor — Júlio Lopes (PP) também entrou na polêmica. Se, por um lado, o presidente afirmou que iria articular a venda da área do gasômetro, terreno da Caixa Federal, para o clube, enquanto o prefeito botou o time em campo para ressaltar a importância da administração municipal nesse tipo de decisão, o parlamentar diz já ter no forno até sugestão de empresa e local para o novo empreendimento esportivo.

“Já faz vinte anos que estudamos esse projeto. A HOK é uma das mais importantes empresas de arquitetura e planejamento de estádios e estava investigando uma área em São Cristóvão, próxima à estação de metrô Cidade Nova. Agora, estão estudando a área do gasômetro que está ali por perto, mas precisaria de uma obra para integrar a mobilidade”, explica o deputado.