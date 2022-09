Agentes de combate a endemias ocupam galerias da Câmara - Foto de leitor

Publicado 27/09/2022 15:54

As galerias da Câmara do Rio estão lotadas nesta terça-feira (27), na expectativa de votação do projeto que autoriza a recomposição do piso salarial dos agentes de combate a endemias, ratificando a Emenda Constitucional 120. O líder do governo, Átila Alexandre Nunes (PSD), conseguiu as assinaturas para a proposta tramitar em regime de urgência.